Euronews — брексит заблокировал французским рыбакам промысел в Ла-Манше

После брексита французских рыбаков уже не пускают в акваторию острова Гернси в Ла-Манше, поскольку положения переходного периода между Великобританией и ЕС на него не распространяются. Чтобы вновь открыть доступ к этим водам, кормившим многих французов, надо вводить процедуру индивидуальных разрешений, на согласование которой потребуется ещё неделя. В целом от британских вод зависят рыбаки восьми стран ЕС, передаёт Euronews.
Едва вступив в силу, брексит уже обернулся негативными последствиями для французских рыбаков: в субботу власти Гернси приостановили доступ их судов к акватории острова в проливе Ла-Манш. Действие разрешавшей доступ Лондонской конвенции истекло в полночь 31 января.
Гернси и Джерси вблизи французского побережья входят в состав нормандских островов. Они не часть Великобритании, но это владение британской короны. Гернси не входил в ЕС, но был частью его таможенной территории. После брексита положения переходного периода между Великобританией и ЕС на него не распространяются.
Чтобы вновь открыть доступ к водам Гернси, кормившим многих французских рыбаков, нужно ввести новую процедуру индивидуальных разрешений — но это не смогли предусмотреть. Министерство сельского хозяйства и рыболовства Франции гарантирует, что договорённость будет достигнута в течение недели.
От британских вод зависят рыбаки восьми стран Евросоюза — и в первую очередь, Франции: рыбалка в этих водах составляет 30 процентов их оборота. Этот вопрос будет одним из самых острых на переговорах между Лондоном и Брюсселем.
Дата выхода в эфир 02 февраля 2020 года.
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