Российский программист создал карту распространения коронавируса

Программист из Красногорска

Александр Комаров

создал интерактивную карту распространения коронавируса. Пользователи могут в онлайн-режиме ознакомиться с последними данными о заболевании.

По словам автора проекта, источником для него послужили «достоверные китайские издания». «Мне пришла идея написать такой уникальный небольшой сервис, который бы агрегировал эти данные и показывал бы их в простой и понятной форме», – пояснил программист.

Сервис доступен на пяти языках. На сайте можно увидеть районы заражения, а также количество больных. Информация о коронавирусе обновляется в реальном времени, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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