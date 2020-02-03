В Крыму арестовали директора сафари-парка «Тайган»

Белогорский районный суд в Крыму арестовал на два месяца директора крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова, сообщила руководитель пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина.
«Прямо в зале суда Олегу Алексеевичу избрали меру пресечения и арестовали. Забрали в СИЗО на два месяца. Решение принято в связи с тем, что он 20 января не явился в суд. В это время мы как раз находились в Москве на совещании в Минэкономразвитии», – сказала Алексагина, передает РИА «Новости».
Она уточнила, что к делу уже подключилась группа адвокатов.
Сафари-парк «Тайган» в Белогорском районе Крыма – частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. В нем свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей.
В декабре по решению суда деятельность парка была приостановлена на месяц из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных и отсутствия у них вакцинации. Зубков тогда назвал закрытие зверинца «заказным и неправомерным» решением властей, а причины – надуманными.
В январе он заявил, что в переговорах с властями Крыма были достигнуты договоренности по его бизнес-проектам, вопрос переходит в рабочее русло.
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