В Крыму арестовали директора сафари-парка «Тайган»

Белогорский районный суд в Крыму арестовал на два месяца директора крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова, сообщила руководитель пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина.

«Прямо в зале суда Олегу Алексеевичу избрали меру пресечения и арестовали. Забрали в СИЗО на два месяца. Решение принято в связи с тем, что он 20 января не явился в суд. В это время мы как раз находились в Москве на совещании в Минэкономразвитии», – сказала Алексагина, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что к делу уже подключилась группа адвокатов.

Сафари-парк «Тайган» в Белогорском районе Крыма – частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. В нем свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей.

В декабре по решению суда деятельность парка была приостановлена на месяц из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных и отсутствия у них вакцинации. Зубков тогда назвал закрытие зверинца «заказным и неправомерным» решением властей, а причины – надуманными.

В январе он заявил, что в переговорах с властями Крыма были достигнуты договоренности по его бизнес-проектам, вопрос переходит в рабочее русло.

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