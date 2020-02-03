В Крыму арестовали директора сафари-парка «Тайган»

В Крыму арестовали директора сафари-парка «Тайган»

03.02.2020, 17:58, Новости дня

Белогорский районный суд в Крыму арестовал на два месяца директора крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова, сообщила руководитель пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина.

«Прямо в зале суда Олегу Алексеевичу избрали меру пресечения и арестовали. Забрали в СИЗО на два месяца. Решение принято в связи с тем, что он 20 января не явился в суд. В это время мы как раз находились в Москве на совещании в Минэкономразвитии», – сказала Алексагина, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что к делу уже подключилась группа адвокатов.

Сафари-парк «Тайган» в Белогорском районе Крыма – частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. В нем свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей.

В декабре по решению суда деятельность парка была приостановлена на месяц из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных и отсутствия у них вакцинации. Зубков тогда назвал закрытие зверинца «заказным и неправомерным» решением властей, а причины – надуманными.

В январе он заявил, что в переговорах с властями Крыма были достигнуты договоренности по его бизнес-проектам, вопрос переходит в рабочее русло.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приедет на День Победы в Москву, сообщил источник в дипломатических кругах. «Президент Египта приедет в Москву на День Победы», – передает его слова ТАСС. Кремль официально его участие в праздничных мероприятиях к 75-летию Победы не подтвердил. Ранее японский премьер Синдзо Абэ сообщал, что рассматривает возможность визита на торжества в Москву […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика