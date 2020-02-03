Голикова рассказала, как в РФ поступят с зараженными коронавирусом иностранцами

Всех зараженных новым коронавирусом иностранцев в РФ начнут помещать в карантин до полного выздоровления, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Об этом информирует ТАСС.
Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.
По мнению многих ведущих мировых экспертов в области инфекционных заболеваний, китайский коронавирус может распространиться по всему миру и стать пандемией.
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