Голикова рассказала, как в РФ поступят с зараженными коронавирусом иностранцами

Голикова рассказала, как в РФ поступят с зараженными коронавирусом иностранцами

03.02.2020, 17:58, Новости дня

Всех зараженных новым коронавирусом иностранцев в РФ начнут помещать в карантин до полного выздоровления, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.

По мнению многих ведущих мировых экспертов в области инфекционных заболеваний, китайский коронавирус может распространиться по всему миру и стать пандемией.



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