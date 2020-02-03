Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Боинга рейса МН17 в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину. Их вызвали для следственных действий.
Международная следственная группа подозревает в причастности к крушению MH17 Олега Пулатова (по кличке Гюрза), Игоря Стрелкова (Гиркина), Сергея Дубинского (по кличке Хмурый) и Леонида Харченко (по кличке Крот). По версии следствия, все они имели отношение к транспортировке в Донбасс ЗРК «Бук», из которой был сбит лайнер.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
Совместное расследование Bellingcat и The Insider позволило установить ключевых подозреваемых по этому делу с позывными «Орион» и «Дельфин». «Дельфином» оказался генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России. То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы.
Подробнее об этом: Охота на «Дельфина». Ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17 оказался российским генерал-полковником.
«Орион» же — действующий генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Он руководил действиями российских войск на территории Украины и среди прочего командовал ЧВК Вагнера.
Читайте об этом в материале Его выдал женский голос. Опознан генерал ГРУ, ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17.
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