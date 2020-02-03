Мнение: Запутался с вирусом

Мнение: Запутался с вирусом

03.02.2020, 17:55, Разное

Премьер Мишустин, имея в виду короновирус, заявил, согласно официальному РИА «Новости»: «В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты».

Отлично. Мы успокоились. И так рады.

И тотчас, Мишустин сообщает на оперативном совещании в правительстве,, что иностранцев могут депортировать из России, если у них обнаружат короновирус. Высказав удовлетворение от внесения китайского вируса в список опасных болезней, премьер добавил: «Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь».

Стоп. Мы что-то не поняли. Еще раз с начала. Прокрутим запись.

Если в России есть «все необходимые лекарства», то почему кого-то следует «депортировать»? Почему не вылечить у нас в стране, поместив в карантин? Явив миру могущество путинской медицины? Может и сам главный в белом халате приедет к пошедшему на поправку больному, оправит одеяло, пожмет здоровую руку, принесет апельсины в подарок…

К тому же депортация инфицированного человека не только антигуманна, но и стоит немалых денег.

Противоречие.

И как-то все слишком просто у Мишустина.

На деле мы думаем так – и с лекарствами не все в порядке (недаром в Китае умер 361 человек), и с депортацией — момент сомнительный.  Большой вопрос, как способна реагировать на эпидемию оптимизированная Путиным медицина.

Уже есть первый опыт, на основании которого можно оценить слова Мишустина. Присаживайтесь поудобнее. Откиньтесь в креслах. Сейчас услышите.

Китайский гражданин Ван Юнбинь попал в больницу в Забайкалье по подозрению в том, что он заражен короновирусом. По его словам результатов анализов ему не показали, условия в больнице плохие, врачебный уход сравнимый с Китаем, не обеспечен. О том, что он инфицирован, Ван Юнбинь узнал из прессы, а не от врачей Кстати, в Китай он не депортирован.

Вот это и есть правда жизни. Отличная от путанного оптимизма начальства.      

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Источник: СерпомПо



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