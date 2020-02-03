Мнение: Запутался с вирусом

Премьер Мишустин, имея в виду короновирус, заявил, согласно официальному РИА «Новости»: «В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты».
Отлично. Мы успокоились. И так рады.
И тотчас, Мишустин сообщает на оперативном совещании в правительстве,, что иностранцев могут депортировать из России, если у них обнаружат короновирус. Высказав удовлетворение от внесения китайского вируса в список опасных болезней, премьер добавил: «Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь».
Стоп. Мы что-то не поняли. Еще раз с начала. Прокрутим запись.
Если в России есть «все необходимые лекарства», то почему кого-то следует «депортировать»? Почему не вылечить у нас в стране, поместив в карантин? Явив миру могущество путинской медицины? Может и сам главный в белом халате приедет к пошедшему на поправку больному, оправит одеяло, пожмет здоровую руку, принесет апельсины в подарок…
К тому же депортация инфицированного человека не только антигуманна, но и стоит немалых денег.
Противоречие.
И как-то все слишком просто у Мишустина.
На деле мы думаем так – и с лекарствами не все в порядке (недаром в Китае умер 361 человек), и с депортацией — момент сомнительный. Большой вопрос, как способна реагировать на эпидемию оптимизированная Путиным медицина.
Уже есть первый опыт, на основании которого можно оценить слова Мишустина. Присаживайтесь поудобнее. Откиньтесь в креслах. Сейчас услышите.
Китайский гражданин Ван Юнбинь попал в больницу в Забайкалье по подозрению в том, что он заражен короновирусом. По его словам результатов анализов ему не показали, условия в больнице плохие, врачебный уход сравнимый с Китаем, не обеспечен. О том, что он инфицирован, Ван Юнбинь узнал из прессы, а не от врачей Кстати, в Китай он не депортирован.
Вот это и есть правда жизни. Отличная от путанного оптимизма начальства.
Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…
Источник: СерпомПо
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Со счетов директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, муниципального депутата Ильи Яшина и руководителя столичного штаба Алексея Навального Олега Степанова по требованию приставов списаны деньги, которые отсудил у оппозиционеров Московский метрополитен за акцию 27 июля. Об этом Степанов и Жданов написали на своих страницах в Facebook. При этом оппозиционеры отмечают, что еще в конце января Алексей […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Guardian — успеть до 17 января — японский миллиардер ищет спутницу для полёта вокруг Луны / 13 января
- Россельхознадзор решил ввести ограничения на ввоз мяса из Аргентины и Парагвая / 4 декабря
- Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan / 24 января
- Новый клуб НХЛ может получить имя монстра из «Пиратов Карибского моря» / 30 января
- «Хочешь попу, как у Ким? So, lets gym!». Каменских показала, как качает ягодицы в зале / 25 декабря
- Политика: Почему поляки и русские стали кровными врагами / 23 января
- FAZ — Uber зафиксировал более 3000 случаев сексуального насилия за год — в зоне риска и пассажиры, и водители / 7 декабря
- «Дождь» вслед за «Эхо Москвы» заявил о длительных хакерских атаках на ресурсы / 28 января