Разумков заявил, что правительство должно представить промежуточный отчет до 14 февраля

Правительство должно представить промежуточный отчет о работе до 14 февраля. Об этом на брифинге 3 февраля сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Промежуточный отчет должен быть представлен до 14 февраля. Там просто у нас выпадает не пленарная неделя. Будет обязательно час вопросов к правительству, будет докладывать министр Оржель и будет еще около 20 минут на выступление премьер-министра [Алексея Гончарука]. Это не будет отчет, форма отчета будет немного другой и не в пятницу», – сказал Разумков.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Гончаруком 17 января попросил его до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.
Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады IX созыва, 29 августа 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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