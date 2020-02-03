В Украине отменили 27 тыс. санкций против импортеров и экспортеров

В Украине отменили 27 тыс. санкций против импортеров и экспортеров

03.02.2020, 17:54, Новости дня

Правительство отменило действие более 27 тыс. специальных санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отметили в министерстве, это решение реализует ряд мероприятий, направленных на валютную либерализацию.

«Еще один механизм давления государства на бизнес ушел в прошлое. Мы услышали бизнес-сообщество и отменили «старые» санкции, то есть отмены получило обратное действие. Это и есть наша миссия — упрощать жизнь бизнесу, а не усложнять его», — прокомментировал отмену санкций министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

В Минэкономики напомнили, что ранее законом ведомство наделяли полномочиями налагать штрафы и другие санкции на экспортеров и импортеров. Накладывать эти санкции ведомство могло по представлению ГФС, Антимонопольного комитета или Нацбанка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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