«Интер» победил благодаря дублю Лукаку, Роналду забил два гола за «Ювентус». Результаты 22-го тура чемпионата Италии

1-го и 2 февраля прошло девять поединков 22-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт Серии А.

«Болонья» – «Брешия» – 2:1

Голы: Орсолини, 43, Бани, 89 – Торрегросса, 36 (пенальти)

«Кальяри» – «Парма» – 2:2

Голы: Жоан Педро, 19, Симеоне, 54 – Куцка, 42, Корнелиус, 90+4

Нереализованный пенальти: Жоан Педро, 53 («Кальяри»)

«Сассуоло» – «Рома» – 4:2

Голы: Капуто, 7, 16, Джуричич, 26, Бога, 74 – Джеко, 55, Верету, 73 (пенальти)

Удаление: Пеллегрини, 69 («Рома»)

«Ювентус» – «Фиорентина» – 3:0

Голы: Роналду, 40 (пенальти), 80 (пенальти), Де Лигт, 90+1

«Аталанта» – «Дженоа» – 2:2

Голы: Толой, 13, Иличич, 35 – «Кришито», 19, Санабрия, 33

Удаление: Бехрами, 82 («Дженоа»)

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на поле на 62-й минуте матча, результативными действиями не отличился.

«Лацио» – СПАЛ – 5:1

Голы: Иммобиле, 3, 29, Кайседо, 16, 38, Адеканье, 58 – Миссироли, 65

«Милан» – «Верона» – 1:1

Голы: Чалханоглу, 29 – Фараони, 13

Удаление: Амрабат, 68 («Верона»)

«Лечче» – «Торино» – 4:0

Голы: Дейола, 11, Барак, 19, Фалько, 64, Лападула, 78 (пенальти)

Украинский игрок «Лечче» Евгений Шахов вышел на поле на 72-й минуты матча и заработал пенальти, после которого был забит четвертый гол.

«Удинезе» – «Интер» – 0:2

Голы: Лукаку, 64, 71 (пенальти)

Заключительный матч 22-го тура Италии между «Сампдорией» и «Наполи» начнется 3 февраля в 21.45.

Турнирная таблица чемпионата Италии:

Скриншот: legaseriea.it

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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