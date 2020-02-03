«Интер» победил благодаря дублю Лукаку, Роналду забил два гола за «Ювентус». Результаты 22-го тура чемпионата Италии

1-го и 2 февраля прошло девять поединков 22-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт Серии А.
«Болонья» – «Брешия» – 2:1
Голы: Орсолини, 43, Бани, 89 – Торрегросса, 36 (пенальти)
«Кальяри» – «Парма» – 2:2
Голы: Жоан Педро, 19, Симеоне, 54 – Куцка, 42, Корнелиус, 90+4
Нереализованный пенальти: Жоан Педро, 53 («Кальяри»)
«Сассуоло» – «Рома» – 4:2
Голы: Капуто, 7, 16, Джуричич, 26, Бога, 74 – Джеко, 55, Верету, 73 (пенальти)
Удаление: Пеллегрини, 69 («Рома»)
«Ювентус» – «Фиорентина» – 3:0
Голы: Роналду, 40 (пенальти), 80 (пенальти), Де Лигт, 90+1
«Аталанта» – «Дженоа» – 2:2
Голы: Толой, 13, Иличич, 35 – «Кришито», 19, Санабрия, 33
Удаление: Бехрами, 82 («Дженоа»)
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на поле на 62-й минуте матча, результативными действиями не отличился.
«Лацио» – СПАЛ – 5:1
Голы: Иммобиле, 3, 29, Кайседо, 16, 38, Адеканье, 58 – Миссироли, 65
«Милан» – «Верона» – 1:1
Голы: Чалханоглу, 29 – Фараони, 13
Удаление: Амрабат, 68 («Верона»)
«Лечче» – «Торино» – 4:0
Голы: Дейола, 11, Барак, 19, Фалько, 64, Лападула, 78 (пенальти)
Украинский игрок «Лечче» Евгений Шахов вышел на поле на 72-й минуты матча и заработал пенальти, после которого был забит четвертый гол.
«Удинезе» – «Интер» – 0:2
Голы: Лукаку, 64, 71 (пенальти)
Заключительный матч 22-го тура Италии между «Сампдорией» и «Наполи» начнется 3 февраля в 21.45.
Турнирная таблица чемпионата Италии:
Скриншот: legaseriea.it
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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