Инцидент со стрельбой в рейсовом автобусе в Калифорнии

Инцидент со стрельбой в рейсовом автобусе в Калифорнии

03.02.2020, 17:52, Новости дня

Несколько человек пострадали утром в понедельник в ходе инцидента со стрельбой в рейсовом автобусе Greyhound в Калифорнии, сообщила Дорожная патрульная полиция штата.

Пресс-секретарь Дорожной патрульной полиции Форта Теджон Рич Энтис не сообщил данных о количестве пострадавших и их состоянии.

По словам ведомства, стрелявший был одним из пассажиров автобуса.

Энтис рассказал, что автобус ехал на север по одной из федеральных автомагистралей.

Других подробностей он не уточнил.

Полицейские и наряд пожарной команды округа Кент прибыли на место событий близ Лебека, города, оасположенного к северу от Лос-Анджелеса, сообщили местные СМИ.



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