Помпео принял участие в министерском совещании группы «С 5+1» в Ташкенте

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник встретился с министрами иностранных дел Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Ташкенте в рамках министерского совещания группы «С 5+1», сообщила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

Шесть стран подтвердили свою приверженность дипломатической платформе «С 5+1» и обсудили планы дальнейшего сотрудничества в этом формате на 2020 год, в том числе вклад стран Центральной Азии в мирный процесс в Афганистане, практические шаги в совместной работе по обеспечению безопасности границ и региональные усилия по развитию сотрудничества в сфере экономики и энергетики.

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