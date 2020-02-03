Путин присудил премии российским ученым

Президент Владимир Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
Обладателем награды стал доктор психологических наук Александр Вераксе за «лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста», передают «Известия». Ученый является заведующим кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ.
Также премия была присуждена главному научному сотруднику физико-технического факультета Национального исследовательского университета ИТМО Сергею Макарову «за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники».
Еще одним лауреатом стала Марина Ширманова – замдиректора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования ПИМУ. Ее наградили «за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo».
Ежегодная премия была учреждена в 2008 году. Лауреатов награждают за вклад в развитие российской науки, разработку образцов новой техники и технологий.
13 января заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев вручил премии правительства в области СМИ. Среди лауреатов премии оказались телеведущий и госдеятель Михаил Швыдкой, обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин и другие.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Киеве заявил, что власти республики приняли решение об обеспечении жильем около 500 семей крымских татар. «Хочу сказать, что порядка 500 семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Белый дом отказался отдать журналистам письма о военной помощи Украине / 4 января
- В Совфеде отреагировали на требование Японии вернуть задержанные рыболовецкие суда / 18 декабря
- Стало известно о планах США создать спецподразделение в Азии / 10 января
- Стало известно о согласовании Россией и Израилем деталей помилования Иссахар / 21 января
- В Кремле дали оценку Грефу / 24 января
- Долги перед федерациями по олимпийским видам спорта закроют 26 декабря – замминистра / 26 декабря
- Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией / 27 января
- Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище / 29 декабря