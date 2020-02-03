Путин присудил премии российским ученым

Путин присудил премии российским ученым

03.02.2020, 17:51, Новости дня

Президент Владимир Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.

Обладателем награды стал доктор психологических наук Александр Вераксе за «лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста», передают «Известия». Ученый является заведующим кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ.

Также премия была присуждена главному научному сотруднику физико-технического факультета Национального исследовательского университета ИТМО Сергею Макарову «за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники».

Еще одним лауреатом стала Марина Ширманова – замдиректора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования ПИМУ. Ее наградили «за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo».

Ежегодная премия была учреждена в 2008 году. Лауреатов награждают за вклад в развитие российской науки, разработку образцов новой техники и технологий.

13 января заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев вручил премии правительства в области СМИ. Среди лауреатов премии оказались телеведущий и госдеятель Михаил Швыдкой, обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин и другие.



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