Ростуризм сообщил, что все организованные российские туристы вернулись из Китая.

«По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в Китайской Народной Республике, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эвакуация 133 граждан РФ из Китая воздушно-космическими силами запланирована на 3-5 февраля.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.





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