Все организованные российские туристы вернулись из Китая

Все организованные российские туристы вернулись из Китая

03.02.2020, 17:51, Новости дня

Ростуризм сообщил, что все организованные российские туристы вернулись из Китая.

«По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в Китайской Народной Республике, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эвакуация 133 граждан РФ из Китая воздушно-космическими силами запланирована на 3-5 февраля.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Киеве заявил, что власти республики приняли решение об обеспечении жильем около 500 семей крымских татар. «Хочу сказать, что порядка 500 семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика