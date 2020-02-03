Мнение: Об участии бандеровцев в подготовке покушения на Рузвельта

Об участии бандеровцев в подготовке операции немецких спецслужб по убийству президента США Франклина Рузвельта

Неделю назад, после того, как в пресс-службе МИД России, словно эстонцы, рассказали об обнародовании архивных данных ЦРУ, касающихся лидера украинских националистов Степана Бандеры, причем, рассекреченных Бог знает когда, да и не совсем данных ЦРУ, буквально тысячи информационных ресурсов взорвались "новостью" о том что Бандера действительно был немецким агентом.

Но при этом почему-то в упор не видят и не обращают внимание на действительно серьезные материалы американских спецслужб о том, что Бандера по заданих нацистских спецслужб готовил покушение на Рузвельта. Окончившееся, правда, неудано, но тем не менее…

СССР уже нет, "сукины дети" давно в могилах, поэтому можно ради чистоты мундира поставить этих самых "сукиных детей" на место. Ведь не может, в конце концов, условный героический "рядовой Райан" стоять в одном ряду с террористом Бандерой, как это предлагает концепция Вятровича.

Несколько лет назад была опубликована статья доктора философии, сотрудника факультета политологии Торонтского университета Ивана Качановского "Лицо террористической национальности".

В ней шла речь о покушении на президента США Ф.Рузвельта, которое готовили руководство ОУН и немецкие спецслужбы в годы Второй мировой войны.

Эти архивные документы из Президентской библиотеки Франклина Рузвельта, которые еще нуждаются в научном исследовании и подтверждении, открывают новое видение роли ОУН и ее лидеров во Второй мировой войне.

Первый документ является сообщением от 24 марта 1941 года из Чили, в котором говорится, что немецкий пресс-атташе в Аргентине Кристиан Зинсер организовал группу «украинских террористов», и что Григорию Мацейко, скрывающемуся под чужим именем в Аргентине после убийства по приказу Бандеры польского министра Перацкого, обещали заплатить за этот теракт миллион марок. Там же говорится, что Николай Лебедь (ставший заместителем Бандеры в 1941 году) и Дария Гнаткивская, оба осужденные за убийство Перацкого, после своего освобождения немцами из польской тюрьмы, установили связь в Риме с Мельником, руководителем ОУН после убийства Коновальца. Согласно этим сообщениям, весной 1941 года Мацейко осуществил первую попытку въехать в США с паспортом на имя другого человека с помощью агента гестапо и немецкого представительства в Гондурасе, куда перебрался из Аргентины Зинсер.

Перед тем как стать ведущим агентом гестапо в Латинской Америке, Зинсер был штурмбанфюрером в штурмовых отрядах нацистской партии, а затем работал под дипломатическим прикрытием в Польше, в которую тогда входила Галиция, и по данным ФБР занимался сбором шпионской информации и информации о подрывной деятельности украинского подполья для подготовки немецкого вторжения в Польшу. В апреле 1941 года он был выслан из Гондураса и Гватемалы за такую же деятельность против США, в частности, согласно сообщениям американской военной разведки, подготовки вывода из строя Панамского канала. Затем Зинсер продолжал свою деятельность, занимая должность консула в Шанхае, и после окончания войны находился в заключении в Советском Союзе.

После получения американскими спецслужбами новой информации о подготовке теракта ОУН против Рузвельта, фотография Григория Мацейко паспортного размера была увеличена ФБР, добавлен его спроектированный вид в профиль, и несколько тысяч фотокопии вместе с описанием террориста были разосланы полиции США и американским агентам в странах Латинской Америки. С целью обнаружения Мацейко все пассажиры из Южной Америки подвергались на границе тщательной проверке, хотя американцы и предполагали, что Мацейко имеет подделанные документы.

Секретная служба США, в функции которой входила охрана американских президентов, совместно с Генри Филдом, возглавлявшим особый разведывательный проект при президенте Рузвельте, собрали информацию о Мацейко, других членах ОУН и их сторонниках, которые, согласно полученной информации, были причастные к организации покушения. Как свидетельствует один из документов, американские спецслужбы собрали информацию о Степане Бандере, в частности о его руководящей роли в убийстве Перацкого, и о связях ОУН в Латинской Америке с представителями немецкой разведки.



Страница из сообщения об участии Бандеры в теракте против Перацкого и связях ОУН со спецслужбами нацистской Германии (фонд Генри Филда, Президентская библиотека Франклина Рузвельта)

Как свидетельствует скан одного из документов, по делу покушения на Рузвельта из других членов ОУН в поле зрения американских спецслужб попали Григорий Герман, офицер резерва армии США и вместе с тем один из лидеров филиала ОУН в Северной Америке, и Иван Бучко, грекокатолический священник, который был вынужден из-за своей прооуновской деятельности покинуть США осенью 1941 года. Информацию о покушении американские спецслужбы получили от нескольких источников, в частности от Алексея Пелипенко, греко-католического священника, после падения УНР эмигрировавшего в Польшу, Германию, а затем Аргентину. Его взгляды характеризовались американцами как националистические и «резко антисоветские». Факт его сотрудничества с ФБР стал широко известным после того, как Пелипенко выступил в середине 1942 года ключевым свидетелем на процессе о шпионской деятельности лидера Всероссийской фашистской организации в США и лидеров Немецко-американского союза.

Рекомендованныве мероприятия по предотвращению покушения ОУН (фонд Генри Филда, Президентская библиотека Франклина Рузвельта)

Прежде, чем делать из руководителей ОУН героев, необходимо, в дополнение к уже опубликованным многочисленным свидетельствам об их роли в нацистском геноциде, этнических чистках поляков и послевоенном терроре на Западной Украине, исследовать эти документы о террористической деятельности ОУН на службе нацистской Германии. В частности, более полные материалы о вероятном покушении ОУН на президента Рузвельта должны находиться в архивах Секретной службы США в Президентской библиотеке Франклина Рузвельта и в архивах ФБР, которое занималось расследованием деятельности ОУН в США в начале Второй Мировой войны.

https://varjag2007su.livejournal.com/6020671.html — цинк

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новый тип коронавируса в благоприятной среде на поверхностях может жить до пяти дней, сообщил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям госкомитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн. «Во-первых, вирус передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение, обычно вирус может распространяться на расстоянии 1-2 метра от источника и быстро оседает на […]