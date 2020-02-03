В ДНР объяснили отказ от формулы обмена пленными «всех на всех»

В ДНР объяснили отказ от формулы обмена пленными «всех на всех»

03.02.2020, 17:44, Новости дня

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что обмен пленными по формуле «всех на всех» с Киевом невозможен до полного прекращения боевых действий в Донбассе.

«Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен «всех на всех» невозможен до полной остановки конфликта», – сказала Морозова, передает «Интерфакс».

Вместе с тем омбудсмен отметила, что обмен пленными прекратиться не может, потому что люди продолжают оставаться в заключении.

Ранее Морозова сообщала, что все лица, переданные Киевом республике в рамках обмена пленными, подвергались пыткам. Врачи выявили у освобожденных из украинского плена характерные для пыток травмы.



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