Симоньян рассказала, как британцы смотрят выступление Джонсона по RT

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, почему в Великобритании выступление премьер-министра Бориса Джонсона смотрят на RT.

«В начале двенадцатого ночи 31 января я хотел послушать обращение премьер-министра по какому-нибудь из каналов. В итоге нашел на RT (Russia Today). О чем это говорит?», – процитировала Симоньян одного из зрителей.

«Это британцы жалуются в британскую газету Телеграф на то, что их британская БиБиСи не показывает обращение их же британского премьера. Ч.Т.Д. (что и требовалось доказать – прим. ВЗГЛЯД)», – написала она в Telegram-канале.

Напомним, 31 января в 23.00 Соединенное Королевство официально покинуло Евросоюз после 47 лет в составе сообщества. Так власти Великобритании выполнили волю своих граждан, высказанную на референдуме 2016 года.

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