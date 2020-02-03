Loboda застыла на пляже в странной позе

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram фото, на котором запечатлена на берегу океана.

Певица позирует в раздельном черном купальнике в неестественной позе.

«Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды», – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды * #впрыжке #какойтыскучныйИнеСпортивный ))

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 1 Фев 2020 в 2:46 PST

В хештегах исполнительница объяснила, что запечатлена «в прыжке», но ноги ее при этом стоят на земле, а точнее – на белоснежном песке. Недавно Loboda призналась, что мечтает жить у океана. Возможно, это фото – иллюстрация к игре «Море волнуется раз»: «Раз, два, три, морская фигура на месте замри», и певица готова даже стоять вечно на месте, только бы не покидать вожделенное побережье?

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе «Капучино». Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио «ВИА Гра». В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В любой непонятной и стрессовой ситуации утвердительное «Нет!» может спасти вашу жизнь и здоровье, но что делать, если ваше «Нет!» только усугубит положение? Это как травматическое оружие, попадание из которого при слабом останавливающем эффекте лишь раззадоривает оппонента. Наша оппозиция во главе с Михаилом Борисовичем с помпой объявила о создании своей политической инициативы «Нет!» в ответ […]