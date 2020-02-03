Холодницкий опроверг сообщения о своей отставке

Холодницкий опроверг сообщения о своей отставке

03.02.2020, 17:42, Новости дня

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил 3 февраля, что не подавал заявление об уходе с должности, сообщает канал «112 Украина».

Информация о его возможной отставке не соответствует действительности, подчеркнул глава САП в комментарии телеканалу.

Он добавил, что продолжает работать в обычном режиме и находится на рабочем месте.

«Українським новинам» Холодницкий сообщил, что уйдет в отставку 30 ноября, когда закончится срок его полномочий как главы САП.

«Страна» написала сегодня, что Холодницкий написал заявление об уходе. Причиной источники издания назвали «затяжной конфликт» с главой Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

В июне 2019 года тогдашний замглавы Администрации Президента, а сейчас генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка говорил, что публичные конфликты между Сытником и Холодницким дискредитируют оба ведомства. САП и НАБУ дали три месяца, чтобы показать результаты своей работы, отмечал он тогда.

В августе Сытник сказал, что в работе между САП и НАБУ наблюдается «позитивная динамика». В сентябре Холодницкий добавил, что у САП и НАБУ «абсолютно рабочие» отношения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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