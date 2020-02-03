Двое детей сгорели в частном доме в Алматинской области

Двое детей сгорели в частном доме в Алматинской области

03.02.2020, 17:37, Новости дня

Двое детей, 2016 и 2017 года рождения, погибли при пожаре в частном доме в селе Остемир Алматинской области, сообщает казахская служба Радио Свобода. Причина пожара пока неизвестна.

Еще до приезда пожарных соседи вынесли из горящего дома двух маленьких детей. Но спасти их не удалось, они скончались от полученных травм по дороге в районную больницу.

Инцидент произошел накануне годовщины гибели пяти сестер при пожаре в доме-времянке в Астане. Возгорание началось 4 февраля 2019 года в районе трех часов ночи, когда дети спали в доме одни. Родители в это время работали в ночную смену. Многодетная семья нуждалась в деньгах: власти не поставили их в очередь на социальное жилье, и они жили в доме-времянке площадью около 30 м2. Дом отапливался печкой и загорелся почти мгновенно.

В Казахстане с февраля прошлого года продолжаются протесты многодетных семей, в которых участвуют в основном женщины. Сотни матерей пикетировали административные здания и добивались встреч с чиновниками. Они требовали повысить им государственные пособия на детей и дать социальные квартиры, а также ввести льготы для многодетных семей. ​



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Последнее: Двое детей, 2016 и 2017 года рождения, погибли при пожаре в частном доме в селе Остемир Алматинской области, сообщает казахская служба Радио Свобода. Причина пожара пока неизвестна. Еще до приезда пожарных соседи вынесли из горящего дома двух маленьких детей. Но спасти их не удалось, они скончались от полученных травм по дороге в районную больницу. Инцидент произошел […]

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