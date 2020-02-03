Российская компания, торгующая авиазапчастями, требует от Марин Ле Пен 9 млн евро

Российская фирма «Авиазапчасть» судится с правопопулистской французской партией «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен и требует вернуть кредит в 9 миллионов евро (639 миллионов рублей) долга. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Речь идет о возврате кредита, который партия взяла в 2014 году в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), готовясь к парламентским выборам во Франции — после того, как партии евроскептиков отказали в кредитовании несколько банков ЕС и США.

В 2016 году российский Центробанк лишил Первый чешско-российский банк лицензии. После этого выяснилось, что незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена значительная часть активов, в том числе и кредит Ле Пен. После этого право требования по кредиту Ле Пен перешло к компании «Конти», зарегистрированной в Москве и занимающейся прокатом автомобилей.

«Конти» в свою очередь передала права компании «Авиазапчасть». Оно было образовано на базе советского предприятия «Авиазагранпоставка», которая продаёт оборудование для российской авиатехники в Азию и Африку, специальные металлы для аэрокосмической и авиационной промышленности в Индии и Сирии, а также ремонтирует ИЛ-76, в том числе в Сирии.

Компания принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову: по данным «Открытых медиа», он вел бизнес с «участником миротворческих операций ООН в Ливии и «фигурировал в уголовном деле о торговле оружием». Работают в «Авиазапчасти» в основном бывшие дипломаты, выходцы из российских спецслужб и родственники силовиков. В частности пост загендиректора компании много лет занимал известный разведчик, герой России Евгений Бармянцев.

Конкурсный управляющий ПЧРБ пытался вернуть банку права на кредит Ле Пен и доказывал в суде, что «Конти» фактически провела бумажную сделку, не заплатив банку денег. Но оспорить сделку ему не удалось.

В 2016 году, перед президентскими выборами, «Национальный фронт» попросил у России еще один кредит, в 27 млн евро. Но получил лишь 3 миллиона евро под 6% годовых от банка “Стратегия”. Выборы Ле Пен тогда проиграла Эммануэлю Макрону, а в 2017 году в отношении нее завели во Франции дело, обвинив в финансовых махинациях.

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