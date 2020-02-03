Оскорбительные посты в соцсетях надо «зачищать сразу», считает член ОП

Оскорбляющие честь и достоинство сообщения в соцсетях должны удаляться незамедлительно по жалобе того, о ком они распространены, считает зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.

«Нам нужно принять политическое решение и, как бы это странно ни звучало, пойти от человека. У нас сегодня бремя доказательства того, что ты не верблюд, лежит на пострадавшем. Мы приходим, мы жалуемся, мы пишем заявления, мы идем в суды, чтобы доказать, что то, что написано, снято или размещено, – это неправда, это угроза, оскорбление и требует какой-то реакции. Эту перевернутую пирамиду надо поставить на землю широким основанием. И пусть бремя доказательства истины тех или иных публикаций будет на авторах», – сообщил Кирьянов в рамках круглого стола «Борьба с фейками в Сети: белые пятна в российском законодательстве», состоявшегося в Общественной палате, передает РИА «Новости».

Член ОП РФ также обратил внимание на то, что сейчас после публикации ложной или оскорбительной информации о человеке тому приходится крайне долго доказывать свою правоту и отстаивать справедливость, а информация тем временем продолжает храниться и тиражироваться в сети, нанося урон его репутации. Такие публикации, по мнению Кирьянова, необходимо «зачищать сразу».

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, в свою очередь, отметил, что поводом для появления в Сети волны фейков стал коронавирус, распространившийся из Китая по миру. По его словам, вбросы происходят по «методичкам» Запада, информирует ФАН.

По его словам, в социальных сетях стали распространяться сообщения якобы «детей работников российских ведомств», которые со ссылкой на «родителей» сообщают о «вирусе-убийце».

«Самое неприятное то, что сообщения сотнями распространяются с разных аккаунтов в соцсетях», – добавил Малькевич.

Дальше, сказал он, волна начинает усиливаться, на просторах Сети появляются намеренно преувеличенные данные о погибших, что власть якобы «скрывает».

«Методичка работает. Дальше подключаются из-за рубежа. Источники в ФБР сообщают… Но ФБР не занимаются внешней повесткой, это фейк», – указал Малькевич.

По словам главы комиссии ОП, по Интернету гуляют также фейки юмористического характера.

«Сначала советуют мужчинам выпивать от коронавируса алкоголь, а затем выходит явно фейковый приказ Минздрава с уточнением количества миллилитров», – сказал он.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти рассказали в конце прошлого года. Медики установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, на территории Китая скончался уже 361 заболевший человек.

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