Российского советника и его супругу нашли мертвыми в Южной Осетии

Российского советника и его супругу нашли мертвыми в Южной Осетии

03.02.2020, 17:30, Новости дня

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга Ирина найдены мертвыми в своем доме в Цхинвале, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах республики.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах не найдено. Следователи склонны считать, что с 2016 года занимавшийся реформированием здравоохранения в республике чиновник и его жена отравились угарным газом. Точную причину смерти предстоит установить экспертам.

До переезда в Южную Осетию Галь работал в департаменте здравоохранения Москвы.

Источник: Вести



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