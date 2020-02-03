Российского советника и его супругу нашли мертвыми в Южной Осетии

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга Ирина найдены мертвыми в своем доме в Цхинвале, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах республики.
По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах не найдено. Следователи склонны считать, что с 2016 года занимавшийся реформированием здравоохранения в республике чиновник и его жена отравились угарным газом. Точную причину смерти предстоит установить экспертам.
До переезда в Южную Осетию Галь работал в департаменте здравоохранения Москвы.
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