Российского советника и его супругу нашли мертвыми в Южной Осетии

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга Ирина найдены мертвыми в своем доме в Цхинвале, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах республики.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах не найдено. Следователи склонны считать, что с 2016 года занимавшийся реформированием здравоохранения в республике чиновник и его жена отравились угарным газом. Точную причину смерти предстоит установить экспертам.

До переезда в Южную Осетию Галь работал в департаменте здравоохранения Москвы.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Концерн BMW принял решение продлить срок жизни актуальной платформы UKL1, на которой основан практически весь нынешний модельный ряд марки Mini: на новую «тележку» британские машины переедут еще нескоро. А причиной всему — осторожность BMW на фоне «Брекзита». Марка Mini официально считается британской, но основная часть ее стратегии формируется в Германии. И в BMW заявили о […]