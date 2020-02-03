Двукратному чемпиону России по боксу грозит до 10 лет колонии

Двукратному чемпиону РФ по Боксу Георгию Кушиташвили, задержанному сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков, грозит до десяти лет лишения свободы.
В воскресенье, 2 февраля, Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, приехали в дом на Фрунзенской набережной и зашли в подъезд, где лежала закладка. В это время они были замечены сотрудниками Росгвардии. Кушиташвили оказал сопротивление. Оба спортсмена были задержаны.
Кушиташвили вменяется ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение и распространение наркотиков) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья). Как сообщает ТАСС, следователь заявил, что пострадавший сотрудник Росгвардии получил два удара по лицу, в результате чего у него был сломан нос со смещением.
Сам спортсмен заявил, что никогда не употреблял наркотики и попросил избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Однако, 235-й гарнизонный военный суд принял решение арестовать боксера на два месяца.
Напомним, Кушиташвили, выступавший в весовой категории до 81 кг, побеждал на чемпионате РФ в 2015 и 2018 годах. В 2019 году Георгий дошел до четвертьфинала чемпионата мира в Екатеринбурге.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Концерн BMW принял решение продлить срок жизни актуальной платформы UKL1, на которой основан практически весь нынешний модельный ряд марки Mini: на новую «тележку» британские машины переедут еще нескоро. А причиной всему — осторожность BMW на фоне «Брекзита». Марка Mini официально считается британской, но основная часть ее стратегии формируется в Германии. И в BMW заявили о […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В МИД РФ заявили, что негативно относятся к идее о расширении нормандского формата / 9 декабря
- Житель Киева организивал рассылку сообщений о псевдоминировании в РФ – «Русская служба ВВС» / 31 декабря
- Работы по ликвидации последствий пожара в Одессе, который произошел 4 декабря, завершены – ГСЧС / 14 декабря
- США приостановили полеты на Кубу / 10 января
- Четыре человека пострадали в результате стрельбы у здания суда в Коннектикуте / 27 января
- Автоновости: Карлос Гон предрек Nissan скорое банкротство / 24 января
- Профильный комитет Рады поддержал изменения в законодательство, связанные с отменой неприкосновенности нардепов / 17 декабря
- Автоновости: В Китае начали продавать дорогую копию Mercedes-Benz GL (все легально) / 30 декабря