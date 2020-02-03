В Air France опровергли драку пилотов на рейсе Париж – Москва

Авиакомпания Air France сообщила, что информация о том, что ее самолет, летевший из Парижа в Москву, вернулся в аэропорт отправления из-за драки пилотов, не соответствует действительности.
Борт развернулся в небе из-за проблем с системой контроля температуры в салоне, сообщили в авиакомпании, передает РБК.
«Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, чтобы обеспечить комфорт пассажирам на борту», – уточнили в Air France.
Там добавили, что после возвращения пассажиры пересели в другой лайнер с новым экипажем. Из-за этого вылет задержался более чем на шесть часов.
Ранее СМИ сообщили, что на борту рейса Париж – Москва перед вылетом якобы произошла драка пилотов.
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