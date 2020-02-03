Кривонос выступил за создание в Украине частной военной кампании

Создание частной военной кампании в Украине поможет ветеранам, которые не смогли реализовать себя в мирной жизни. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос в интервью изданию «Факты».

«У всех на слуху достаточно токсичная российская ЧВК «Вагнер». Но она ведь не единственная в мире. Существует немалое количество успешных частных военных компаний», — отметил он.

Кривонос добавил, что десятки тысяч украинцев после возвращения с фронта оказались никому не нужны.

«Частная военная компания — это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства», — отметил он.

По словам Кривоноса, ветераны смогут обеспечивать безопасность различных объектов и структур.

«В Соединенных Штатах частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не доставляли проблемы государству. А у нас АТОшников не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы (СМИ очень подогревают эту тему). Создание ЧВК позволит решить эту проблему», — добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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