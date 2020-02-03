Эксперты рассказали о природных средствах, причиняющих вред коже

Некоторые натуральные продукты нельзя использовать в процессе ухода за кожей. Эксперты рассказали о средствах, которые приносят вред кожному покрову.

При использовании лимона кожа становится свежей и сияющей, но его сок, помогающий убрать мелкие морщины и глубокие линии, обладает высокой кислотностью, поэтому эффект является кратковременным и провоцирует раздражение. В кокосовом масле содержится лауриновая кислота, благодаря которой можно избавить кожу от рубцов. Но это средство закупоривает поры, поэтому лучше его не использовать. Мед обладает заживляющими свойствами, но коже лица он не помогает. Медовые маски только приводят к появлению прыщей.

Многие люди часто используют ингаляции, дышат горячим паром. Такой способ хоть и увлажняет кожу, но провоцирует высыпания. Умываться лучше всего водой комнатной температуры. Также в борьбе с прыщами, предотвращая жирность и сальность кожи, используют гамамелис – экзотическое растение. Однако оно обладает вяжущими свойствами, забирая у кожи натуральные масла, что вызывает раздражение и сухость.

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