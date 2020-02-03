Срок внесения предложений по изменению Конституции продлили до 14 февраля

Совет Госдумы продлил до 14 февраля срок внесения предложений по изменению законопроекта о поправке в Конституцию России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова.
Как отмечает издание, до этого планировалось, что поправки перестанут принимать 6 февраля.
Рабочая группа, которая работает над поправками в Конституцию, попросила о продлении сроков из-за большого количества этих поправок. По информации «Коммерсанта», подготовлено уже больше 100 предложений.
Изменить Конституцию предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
15 января президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал внести ряд поправок в Конституцию, среди них отказ от приоритета международного права, назначаемый Думой премьер и новые ограничения для кандидатов в президенты.
В тот же день была сформирована рабочая группа по подготовке этих поправок, а на следующий день они были внесены в Госдуму.
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