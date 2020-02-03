Российский советник и его жена найдены мертвыми в Южной Осетии

Российский советник и его жена найдены мертвыми в Южной Осетии

03.02.2020, 17:26, Разное

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга были найдены мертвыми в Цхинвале. По предварительной версии, они скончались от отравления угарным газом, передает «Интерфакс».

Информацию уже подтвердили в пресс-службе правительства Южной Осетии. В квартире советника работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится судебная экспертиза, сообщает РБК.

Напомним, в 1984 году Галь окончил ординатуру по нейрохирургии в Институте скорой помощи имени Склифосовского. С 2016 года он занимал пост российского советника в Южной Осетии.



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Последнее: Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга были найдены мертвыми в Цхинвале. По предварительной версии, они скончались от отравления угарным газом, передает «Интерфакс». Информацию уже подтвердили в пресс-службе правительства Южной Осетии. В квартире советника работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится судебная экспертиза, сообщает РБК. Напомним, в 1984 […]

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