Нурмагомедов объяснил, почему ему не интересен бой с Макгрегором

Нурмагомедов объяснил, почему ему не интересен бой с Макгрегором

03.02.2020, 17:26, Новости дня

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что ему не интересен новый бой с ирландским спортсменом Конором Макгрегором.

«Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 млн долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем 100 млн за то, чтобы я его еще раз побил?», – сказал Нурмагомедов в ходе пресс-конференции в Махачкале, передает ТАСС.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором может пройти осенью 2020 года.

В январе Дэйна Уайт сообщил, что у Хабиба Нурмагомедова на счету находится более 50 млн долларов.



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