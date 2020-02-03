Нурмагомедов объяснил, почему ему не интересен бой с Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что ему не интересен новый бой с ирландским спортсменом Конором Макгрегором.
«Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 млн долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем 100 млн за то, чтобы я его еще раз побил?», – сказал Нурмагомедов в ходе пресс-конференции в Махачкале, передает ТАСС.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором может пройти осенью 2020 года.
В январе Дэйна Уайт сообщил, что у Хабиба Нурмагомедова на счету находится более 50 млн долларов.
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