Зарплату Кокорина понизили до МРОТ

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получает в клубе зарплату, приравненную к минимальному размеру оплаты труда – на момент заключения контракта оклад составлял чуть более 11 тыс. рублей, сообщил источник в команде и в окружении футболиста.
Кокорин подписал контракт в сентябре 2019 года, за день до освобождения из колонии. В конце января телекомментатор и блогер Василий Уткин сообщил, что футболист получает в «Зените» 20 тыс. рублей в месяц, а сам Кокорин на телеканале «Звезда» заявил, что речь идет о меньшей сумме, информирует РБК.
Источник портала в клубе утверждает, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
«На момент заключения контракта в сентябре МРОТ составлял 11280 руб. Если растет МРОТ, то растет и зарплата», – сообщил источник.
Источник в окружении футболиста пояснил, что Кокорин «не торговался» при заключении контракта, сразу его принял, будучи благодарным клубу за поддержку.
«По факту у него самая маленькая зарплата в РПЛ», – сказал источник.
Таким образом, Кокорина можно считать самым низкооплачиваемым футболистом российской премьер-лиги, хотя ранее он был одним из самых высокооплачиваемых игроков.
Напомним, «Зенит» этой зимой решил отправить Кокорина в аренду в «Сочи», но сам он отказался туда переходить. В итоге стало известно, что футболист закончит сезон в «Зените-2», который выступает во второй по силе лиге российского чемпионата.
Позже СМИ сообщали, что Кокорин якобы собирается перейти в один из европейских клубов.
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