Участник экспедиции «Аполлон-11» рассказал о НЛО на Луне

Участник экспедиции «Аполлон-11» рассказал о НЛО на Луне

03.02.2020, 17:21, Разное

Участник экспедиции «Аполлон-11» астронавт Эдвин Олдрин пояснил об увиденном НЛО на Луне. Полная запись полета остается до сих пор засекреченной.
Впервые информацию о встрече с неопознанным летающим объектом Олдрин предоставил сразу же после окончания путешествия. Ему не поверили, даже несмотря на проверку с помощью детектора лжи, подтвердившую правдивость его слов. Позже озвучили версию, где встреча с НЛО была заменена на яркие вспышки света. Предполагается, что на этом изменении настояло руководство космического агентства. Однако ни на одной из многочисленных фотографий данное явление не было представлено.

Не так давно в Сети появилась видеозапись изображения объекта, в котором зрители якобы определили признаки инопланетного средства передвижения. Расположенный в одном из лунных кратеров объект не является естественным обломком, а в его очертаниях наблюдатели увидели подобие крыльев и корпуса. Многие эксперты, тем не менее, не считают информацию подтверждением присутствия внеземных цивилизаций на Луне.



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Последнее: Участник экспедиции «Аполлон-11» астронавт Эдвин Олдрин пояснил об увиденном НЛО на Луне. Полная запись полета остается до сих пор засекреченной. Впервые информацию о встрече с неопознанным летающим объектом Олдрин предоставил сразу же после окончания путешествия. Ему не поверили, даже несмотря на проверку с помощью детектора лжи, подтвердившую правдивость его слов. Позже озвучили версию, где встреча […]

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