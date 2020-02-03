Бывший майор получил 3,5 года условно за избиение заключенного в ярославской колонии

Заволжский суд Ярославля приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно бывшего помощника начальника дежурной части отдела безопасности ярославской исправительной колонии №1 Владимира Костюка за избиение заключенного Павла Соколова. Об этом сообщает телеграм-канал «Ярославское дело».
Владимир Костюк. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»
В 2016 году, незадолго до выхода на пенсию, Костюк ударил по голове заключенного Павла Соколова за то, что тот воспользовался туалетом в неположенное время. «Значит вставать надо в 5 утра, *****, будет тогда туалет», — кричал на него Костюк.
Видео с регистраторов добыли юристы «Общественного вердикта»: на кадрах видно, как Костюк толкает заключенного, тот ударяется о стену и падает. «Специально я Соколова не толкал, я его подтолкнул, чтобы быстрее выходил на построение, а он поскользнулся и упал», — прокомментировал в суде Костюк опубликованное видео.
Костюку 51 год, после 20 лет службы во ФСИН он устроился на работу охранником в детский сад «Калейдоскоп».
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Расследование дела о пытках в ярославской колонии началось летом 2018 года, после того как «Новая газета» опубликовала кадры избиения заключенного Евгения Макарова, оказавшиеся у «Общественного вердикта»: на них его били руками и дубинками по голеням и пяткам, поливая водой из ведра. Позже появились и другие записи пыток заключенных, нескольким фигурантам «ярославского дела» уже вынесли приговоры.
Источник: Новая газета
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