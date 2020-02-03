Яшина уличили во лжи об участии активистов Навального в акциях против поправках к Конституции

Глава совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин солгал об участии активистов ФБК блогера Алексея Навального в акции против принятия поправок к Конституции, утверждают СМИ.
В январе Яшин сказал, что данная акция состоится 29 февраля, и назвал ФБК одним из организаторов мероприятия, передает «Ридус» со ссылкой на телеграм-канал «Фонд бабла с коррупцией». Позднее участие фонда Навального в митинге было опровергнуто пресс-секретарем ФБК Кирой Ярмыш.
Ранее Алексей Навальный отметил, что считает всевозможные акции против поправок в основной закон бессмысленными. Конституция, по его мнению, нуждается не в отдельных поправках, а в полной замене.
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Последнее: Глава совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин солгал об участии активистов ФБК блогера Алексея Навального в акции против принятия поправок к Конституции, утверждают СМИ. В январе Яшин сказал, что данная акция состоится 29 февраля, и назвал ФБК одним из организаторов мероприятия, передает «Ридус» со ссылкой на телеграм-канал «Фонд бабла с коррупцией». Позднее […]
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