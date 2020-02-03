Кушиташвили исключили из сборной РФ по боксу

Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев сообщил, что Георгий Кушиташвили, арестованный по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, исключен из сборной РФ по боксу.

«Кушиташвили исключен из сборной России. Он уже не будет участвовать в мероприятиях сборной», – сказал Кремлев. передает ТАСС.

Ранее суд арестовал двукратного чемпиона РФ по боксу Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков до 1 апреля. Следствие вменяет Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело. Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК.

Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Спортсмен вину не признает. При этом его адвокат сообщал, что Кушиташвили не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.

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