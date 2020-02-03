Эмбер Херд избивала Джонни Деппа «кастрюлями, сковородками, вазами». Адвокат актера сделал заявление

Адвокат 57-летнего американского актера Джонни Деппа Адам Уолдман заявил, что актриса Эмбер Херд систематически применяла насилие по отношению к его клиенту во время их супружеской жизни. Об этом 2-го февраля сообщило издание Mirror.

В качестве доказательств правдивости своих слов адвокат Уолдман приводит аудиозапись примирительного двухчасового телефонного разговора между бывшими супругами, эксклюзивно опубликовало Daily Mail. По информации издания, разговор Херд и Деппа состоялся в 2015 году – за несколько месяцев до развода супругов.

На аудиозаписи слышно, как Херд убеждает Деппа в том, что избивая его, не делала актеру больно. «Я била тебя, чтобы ты что-то понял», – цитирует слова экс-супруги Деппа издание.

Также Херд упрекает Деппа в трусости, припоминая ему бегство из дома во время драки.

“Если я бросала кастрюлями и сковородками, то это еще ничего не значит… Боже, я иногда так злюсь, что схожу с ума”, – призналась тогда актриса.

По словам адвоката Деппа, обнародование этой записи свидетельствует о том, что Херд оклеветала бывшего мужа, чтобы «скрыть свои преступления». Речь идет о заявлении актрисы, которая она сделала, подав на развод спустя два дня после смерти матери актера. Эмбер сообщила, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа.

Обвинения со стороны Херд в домашнем насилии стоили Деппу карьеры – из-за семейных скандалов он лишился роли Капитана Джека Воробья. Но Эмбер Херд на этом не остановлась – в 2018 году актриса опубликовала в Washington Post статью, в которой косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании.

Публикация вынудила Деппа обратиться в суд. В исковом заявлении актер подчеркнул, что является жертвой «тщательно спланированной мистификации». Обнародованные аудиозаписи станут, по словам адвоката, решающим доказательством в деле.

Судебное заседание по рассмотрению исковой жалобы со стороны Деппа состоится 23 марта 2020 года.

После публикации записей пресс-секретарь актрисы обвинила Деппа в мстительности, заявив, что Херд не знала о том, что их разговор будет записан. Как сообщает издание, ими обнародована лишь одна из нескольких записей телефонных разговоров между супругами.

Экс-супруги Эмбер Херд и Джонни Депп прожили в браке с 2015 по 2016 год. После развода суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

Обретя статус холостяка, Джонни Депп пытался построить отношения с юной танцовщицей из России, однако в ноябре 2019 года пара распалась.

Летом 2019 года Эмби Херд устроила личную жизнь с 25-летним манекенщиком Милошем Драго.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Адвокат 57-летнего американского актера Джонни Деппа Адам Уолдман заявил, что актриса Эмбер Херд систематически применяла насилие по отношению к его клиенту во время их супружеской жизни. Об этом 2-го февраля сообщило издание Mirror. В качестве доказательств правдивости своих слов адвокат Уолдман приводит аудиозапись примирительного двухчасового телефонного разговора между бывшими супругами, эксклюзивно опубликовало Daily Mail. По информации издания, […]