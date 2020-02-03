Коронавирус 2019-nCoV. «Укрпошта» сообщила о возможных задержках отправлений в Китай

Сроки доставки почтовых отправлений в Китай могут быть изменены. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-центре «Укрпошти».
«Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Приносим извинения за временные неудобства», – заявили в компании.
В «Укрпошті» добавили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли в связи со вспышкой коронавируса.
«Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения. «Укрпошта» следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае», – сообщили в пресс-службе.
В компании подчеркнули, что никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.
«В официальных предназначенных почтовых операторов-партнеров «Укрпошти» все отправления проходят строгую проверку, рентген-осмотрр, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ», – добавили в пресс-службе.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на утро 3 февраля зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и 1 случай смерти, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
В Минздраве 3 февраля заявили, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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