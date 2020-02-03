Холодницкий опроверг сообщения о его отставке

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил 3 февраля, что не подавал заявление об уходе с должности, сообщает канал «112 Украина».

Информация о его возможной отставке не соответствует действительности, подчеркнул глава САП в комментарии телеканалу.

Он добавил, что продолжает работать в обычном режиме и находится на рабочем месте.

«Українським новинам» Холодницкий сообщил, что уйдет в отставку 30 ноября, когда закончится срок его полномочий как главы САП.

«Страна» написала сегодня, что Холодницкий написал заявление об уходе. Причиной источники издания назвали «затяжной конфликт» с главой Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

В июне 2019 года тогдашний замглавы Администрации Президента, а сейчас генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка говорил, что публичные конфликты между Сытником и Холодницким дискредитируют оба ведомства. САП и НАБУ дали три месяца, чтобы показать результаты своей работы, отмечал он тогда.

В августе Сытник сказал, что в работе между САП и НАБУ наблюдается «позитивная динамика». В сентябре Холодницкий добавил, что у САП и НАБУ «абсолютно рабочие» отношения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Адвокат 57-летнего американского актера Джонни Деппа Адам Уолдман заявил, что актриса Эмбер Херд систематически применяла насилие по отношению к его клиенту во время их супружеской жизни. Об этом 2-го февраля сообщило издание Mirror. В качестве доказательств правдивости своих слов адвокат Уолдман приводит аудиозапись примирительного двухчасового телефонного разговора между бывшими супругами, эксклюзивно опубликовало Daily Mail. По информации издания, […]