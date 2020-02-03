Иран объявил о запуске космического спутника

Иран в конце недели запустит в космос спутник в рамках программы, которую Соединенные Штаты считают прикрытием для разработки баллистических ракет. О запуске спутника обьявил в понедельник иранский министр информации и коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари-Джахроми.

«Мы не боимся неудач и не утратим надежды, – написал он в «Твиттере». – С вашими молитвами и верой в Бога… в конце этой недели спутник «Зафар» отправится на орбиту на расстоянии 530 км от Земли».

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Последнее: Иран в конце недели запустит в космос спутник в рамках программы, которую Соединенные Штаты считают прикрытием для разработки баллистических ракет. О запуске спутника обьявил в понедельник иранский министр информации и коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари-Джахроми. «Мы не боимся неудач и не утратим надежды, – написал он в «Твиттере». – С вашими молитвами и верой в […]