Иран объявил о запуске космического спутника

Иран в конце недели запустит в космос спутник в рамках программы, которую Соединенные Штаты считают прикрытием для разработки баллистических ракет. О запуске спутника обьявил в понедельник иранский министр информации и коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари-Джахроми.
«Мы не боимся неудач и не утратим надежды, – написал он в «Твиттере». – С вашими молитвами и верой в Бога… в конце этой недели спутник «Зафар» отправится на орбиту на расстоянии 530 км от Земли».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Иран в конце недели запустит в космос спутник в рамках программы, которую Соединенные Штаты считают прикрытием для разработки баллистических ракет. О запуске спутника обьявил в понедельник иранский министр информации и коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари-Джахроми. «Мы не боимся неудач и не утратим надежды, – написал он в «Твиттере». – С вашими молитвами и верой в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новый Volkswagen Golf 8 вышел в Европе / 6 декабря
- Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ / 29 января
- Пакистан испытал баллистическую ракету «Хатф-3» / 23 января
- Украинец, который пожаловался на отсутствие помощи после авиакатастрофы в Казахстане, пробыл в больнице две недели вместо полутора месяцев – консул / 22 января
- Вице-президент МАУ: Самолет набрал 2400 м высоты, ошибку экипажа мы не предполагаем / 8 января
- Витренко: Меня прослушивают украинская, русская и, возможно, американская разведки / 15 января
- Автоновости: В Китае начали продавать дорогую копию Mercedes-Benz GL (все легально) / 30 декабря
- Появилось видео дозаправки МиГ-31БМ в воздухе / 9 января