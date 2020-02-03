Названа дата выступления Мишустина в Госдуме

Премьер-министр Михаил Мишустин впервые выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства 15 апреля. Он представит результаты работы прошлого кабинета министров за 2019 год, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
«Сама дата определена на 15 апреля», – сказал Володин, передает ТАСС.
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. Позже Медведев объяснил отставку правительства.
Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.
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