Названа дата выступления Мишустина в Госдуме

Названа дата выступления Мишустина в Госдуме

03.02.2020, 17:12, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин впервые выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства 15 апреля. Он представит результаты работы прошлого кабинета министров за 2019 год, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Сама дата определена на 15 апреля», – сказал Володин, передает ТАСС.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. Позже Медведев объяснил отставку правительства.

Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.



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