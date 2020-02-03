Бывшего кандидата в депутаты от ОПЗЖ объявили в розыск

Бывшего кандидата в депутаты от ОПЗЖ объявили в розыск

03.02.2020, 17:06, Новости дня

Национальная полиция Украины объявила в розыск бывшего кандидата в народные депутаты Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Дмитрия Торнер (Некрасова). Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Торнер пропал 31 октября 2019 года.

Сообщается, что Торнер выдвинули подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Санкции статей предусматривают штраф или заключение на срок от пяти до 12 лет.

Также ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

19 июля 2019 года Центральная избирательная комиссия сняла с выборов кандидата от партии Медведчука с пятью паспортами и без гражданства Украины. Сообщалось, что Дмитрий Торнер оказался гражданином Молдовы Некрасовым Дмитрием Григорьевичем, разыскиваемым за побег из мест заключения.

Украинские правоохранители признали все изъятые у него паспорта недействительными и подлежащими уничтожению.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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