Игрок сборной Украины по гандболу перешел в московский «Спартак»

Московский «Спартак» подписал контракт с игроком сборной Украины по гандболу Станиславом Жуковым, сообщает официальный сайт российского клуба.
Контракт подписан на 2,5 года. Предыдущим клубом украинского гандболиста был запорожский «Мотор».
Также Жуков выступал за немецкий «Гуммерсбах», «Будивельник» из Броваров и ЗНТУ-ЗАС из Запорожья.
Жуков выступал за сборную Украины в финальной части чемпионата Европы 2020 года, где украинская команда заняла 19-е место из 24-х команд.
После 17-го тура чемпионата России по гандболу «Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице и имеет в активе 21 очко.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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