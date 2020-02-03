«Хотел пошутить»: объявление о продаже девочки за 5 тысяч выложил ее брат

На одном из популярных сервисов появилось объявление о продаже девочки за пять тысяч рублей. Стало известно, кто является автором данной публикации.

Как сообщает 74.RU, данным фактом занялись полицейские УМВД по Челябинску. В результате проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что автором объявления является старший брат девочки.

Полицейские провели беседу с мамой детей. К слову, женщина узнала о случившемся из средств массовой информации. По ее словам, мальчик еще слишком мал, чтобы осознавать последствия своего поступка, поскольку учится в четвертом классе.

Женщина отметила, что сын таким образом хотел пошутить. Как только она узнала о публикации объявления, поехала с мальчиком к инспектору по делам несовершеннолетних, который тоже провел беседу с несовершеннолетним автором. По словам матери, ребенок ошибку признал. Ранее за ним такого не наблюдалось. На первый раз семья получила предупреждение.

Объявление о продаже девочки было выставлено в разделе "посуда". За девочку Машу просили пять тысяч рублей. Кроме того, в публикации пояснялось, что возможна доставка "товара".

Источник: Вести

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