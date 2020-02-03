Спортсмен-инвалид устроился курьером, чтобы заработать на поездку на Паралимпиаду

Российский спортсмен, обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов, не имеющий рук и ног, устроился на работу в сервис доставки еды, чтобы заработать на поездку на Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио летом 2020 года.

Спортсмена заметили на улицах Екатеринбурга в форме доставщика еды. Также Асташов с протезами был замечен в очереди одного из фуд-кортов города. Как сообщает Sports.Ru, Спортсмен заявил, что местное министерство спорта не оказало ему финансовой поддержки.

Напомним, Асташов в 2019 году стал чемпионом РФ в патриатлоне, а также завоевал золотую медаль на Кубке мира в классе PTS-2 для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Источник: Вести

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