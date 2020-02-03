Тимошенко заявила о падении Украины в пропасть

Украина по всем экономическим параметрам летит в пропасть, сообщила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной Рады.
«По всем экономическим параметрам страна просто летит в пропасть», – сообщила Тимошенко, сообщает портал «Украина.ру».
«Мало того, что падает промышленное производство стремительно, это не просто симптом, когда пять месяцев подряд идет фундаментальное падение уровня производства. Так, у нас за январь на 13,8 млрд гривен недовыполнена доходная часть бюджета государства», – сказала она.
Глава «Батькивщины» заявила, что при сложившейся ситуации необходимо «немедленно созывать Совет безопасности и обороны (СНБО) Украины и разбираться в причинах, почему на ровном месте у нас сегодня летит экономика».
Кроме того, по словам Тимошенко, СНБО должен также рассмотреть вопрос о том, «почему Украину продолжают тянуть в долговую яму».
Она добавила, что «облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) почти в три раза увеличились в объеме, и те сложные проценты, которые получают на эти ОВГЗ, они зашкаливают за все разумные пределы – не только размер ставки, а колебания курса гривны на момент закупки и продажи ОВГЗ».
Также Тимошенко сообщила о начале масштабного процесса передачи ресурсов, принадлежащих украинскому народу. Парламентарий напомнила о Херсонском и Николаевском портах, которые, как она заявила, «практически за бесценок уже отданы».
Тимошенко упомянула также о планируемом рассмотрении ряда законов, «которые облегчают передачу украинских земель иностранным глобальным игрокам».
Глава «Батькившины» призвала немедленно созвать внеплановое совещание глав парламентских фракций совместно с правительством и, желательно, с участием президента страны для обсуждения сложившейся ситуации.
«Если у вас еще год поработает «турборежим», украинцы останутся по сути без каких-либо ресурсов», – подчеркнула Тимошенко.
Ранее Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины. Также до этого она говорила, что закон о продаже украинских земель приведет страну к голоду.
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