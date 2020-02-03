Сурок в Ленинградской области предсказал наступление ранней весны

Сурок в Ленинградской области предсказал наступление ранней весны

03.02.2020, 17:04, Разное

Сурок в Ленинградской области своими действиями предсказал наступление ранней весны. Животное по кличке Фил проживает в «Приюте Белоснежки».
Этот зоопарк располагается на территории Волосовского района региона. По словам главы дирекции учреждения Геннадия Натекина, Фил традиционно делает прогноз 2 февраля. В День сурка животных вынимают из нор для проведения медицинского осмотра. В то же время составляется прогноз погоды. Для этого эксперты наблюдают за тем, испугается ли сурок собственной тени.

«В этот раз не показал страха. Это традиционно указывает на приход весны в течение следующих 6 недель», — рассказал Натекин.

Он добавил, что сурок предоставляет такой прогноз уже 4 года подряд. К изменениям климата животные достаточно чувствительны. В течение 3-х прошлых сезонов сурки ни один раз не ошиблись.



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