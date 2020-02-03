«Делить нечего»: Елена Бирюкова рассказала о знакомстве с экс-супругом Екатерины Климовой

Елена Бирюкова с супругом Ильей Хорошиловым узаконили взаимоотношения после нескольких лет совместной жизни. Актриса призналась, что расписаться их принудили дочки. Знаменитость уверена, им с экс-женой супруга делить нечего, и ревности у нее нет.

Елена Бирюкова повстречала Илью Хорошилова 11 лет назад. Она была осведомлена, что ее любимый человек был супругом Екатерины Климовой, которая подарила ему дочку Лизу. В период встречи с Еленой Бирюковой ювелир был уже свободен, а Екатерина Климова уже носила ребенка от другого супруга, поэтому им делить нечего.

Познакомились будущие супруги на именинах дочери Хорошилова, и Елена Бирюкова сразу поняла, что он — хороший отец. Уже позже актриса стала видеть в нем и претендента в мужья. Через некоторое время знаменитость родила возлюбленному дочь Аглаю. Бирюкова вспоминает, что беременность была сюрпризом. Семья в то время планировала ремонт и узнала, что придется делать детскую. Девочка родилась спокойной, всегда улыбалась, хорошо спала и ела.

Старшая дочка актрисы сейчас взрослая и работает в сфере кинопродюсирования, а также развивает страницу матери в Instagram. Поклонники стали жаловаться, что микроблог актрисы не находят, поэтому наследница стала активно заниматься аккаунтом, проводить розыгрыши. Во время гастролей Елены Бирюковой домашней работой занимается ее супруг. Он уделяет внимание дочке и дому, готовит ужин и решает все бытовые вопросы.

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