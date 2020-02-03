В уфимском лесу обнаружили труп

В Уфе правоохранители обнаружили останки мужчины. Труп нашли в лесном массиве на улице Лесунова.

В настоящее время полиция выясняет причину и обстоятельства смерти мужчины. Личность погибшего устанавливается, сообщает ToDayNews Ufa.

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