В уфимском лесу обнаружили труп

В Уфе правоохранители обнаружили останки мужчины. Труп нашли в лесном массиве на улице Лесунова.
В настоящее время полиция выясняет причину и обстоятельства смерти мужчины. Личность погибшего устанавливается, сообщает ToDayNews Ufa.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Разработчики «Google Фото» тестируют в США услугу, в рамках которой пользователям предложат распечатать и доставить домой лучшие фотографии за месяц. Об этом пишет издание 9to5Google, опубликовавшее скриншоты нового сервиса. Снимки, сделанные за последние 30 дней, будут выбираться из медиагалереи автоматически. Какие кадры получились самыми удачными, решат компьютерные алгоритмы Google. При желании, пользователи смогут указать одну […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- СК закрыл дело против экс-главы Роснано / 26 января
- Зеленский подписал закон о статусе участников боевых действий для добровольцев, воевавших на Донбассе / 23 декабря
- Михельсон и Чемезов присоединились к акции «Елка желаний» / 25 декабря
- Автоновости: Девушку оштрафовали на 250 000 рублей за поездку на каршеринге (рискует каждый) / 22 января
- Российские военные опровергли удары ВКС по гражданским целям в Идлибе / 16 января
- Путин ответил на просьбу выразить свое отношение к Зеленскому / 19 декабря
- Единственная иранская медалистка Олимпиады, которая эмигрировала из страны, хочет выступать за Германию / 20 января
- Магазинный вор ударил сотрудника Генпрокуратуры ножом в Москве / 23 декабря