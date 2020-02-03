CIT: В Сирии погибли четверо офицеров ФСБ

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что в районе сирийского Алеппо погибли четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ. Как отмечает «Коммерсантъ», в управлении ФСБ по Тамбовской области подтвердили смерть одного своего бывшего сотрудника, лейтенанта Всеволода Трофимова.
CIT также публикует в своих соцсетях фотографии траурных портретов сотрудников Центра специального назначения ФСБ. Где сделаны эти снимки, не указывается. Дата смерти у всех сотрудников одна — 1 февраля 2020 года. Указано, что они погибли «при выполнении специальных задач в Сирийской арабской республике».
Стали известны имена ещё двоих погибших в Сирии бойцов ЦСН ФСБ — это офицеры 5 группы 1 отдела Управления «С» ЦСН ФСБ майор Булат Ринатович Ахматьянов и лейтенант Всеволод Вячеславович Трофимов https://t.co/kUXqWPVsiw pic.twitter.com/a3X3WOpESh
— CIT (@CITeam_ru) February 2, 2020
По информации CIT, машина, в которой находились российские офицеры, подорвалась на фугасе. Затем они якобы попали в руки боевиков, после чего их нашли застреленными.
Погибшие служили в управлениях «С» и «К» ФСБ.
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