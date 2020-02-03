«Бабушки». Вышел клип «Аквариума» на трек середины 1980-х. Видео

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Видео: Борис Гребенщиков / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Школьник из Челябинска ради шутки выставил свою младшую сестру «на продажу» на сайте объявлений, сообщили в правоохранительных органах региона. На одном из сайтов появилось объявление о продаже девочки Маши за 5 тыс. рублей. По данному факту была начата проверка. «Полицейские УМВД по Челябинску выяснили, что объявление о продаже несовершеннолетней девочки оказалось шуткой, которую устроил старший […]
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