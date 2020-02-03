«Бабушки». Вышел клип «Аквариума» на трек середины 1980-х. Видео

«Бабушки». Вышел клип «Аквариума» на трек середины 1980-х. Видео

03.02.2020, 16:54, Новости дня

видео

Видео: Борис Гребенщиков / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Школьник из Челябинска ради шутки выставил свою младшую сестру «на продажу» на сайте объявлений, сообщили в правоохранительных органах региона. На одном из сайтов появилось объявление о продаже девочки Маши за 5 тыс. рублей. По данному факту была начата проверка.  «Полицейские УМВД по Челябинску выяснили, что объявление о продаже несовершеннолетней девочки оказалось шуткой, которую устроил старший […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика