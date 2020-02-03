СБУ задержала экс-боевика «ДНР», который шесть лет был в розыске

Служба безопасности Украины задержала экс-боевика «ДНР», который шесть лет находился в розыске. Об этом 3 февраля проинформировала пресс-служба СБУ.

По версии правоохранителей, житель Славянска добровольно вступил в так называемую «славянскую бригаду народной милиции ДНР». Там он находился на должности заместителя командира одного из взводов террористов.

«В составе бандформирования «Тайфун» боевик противостоял силам антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерскском, Опытным, Спартаком и Новоазовском Донецкой области», – рассказали в пресс-центре.

Фото: ssu.gov.ua

В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.

В результате спецоперации СБУ он был задержан на таможенном пункте пропуска «Меловое».

Фото: ssu.gov.ua

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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